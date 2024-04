Macia: “Rispettiamo sempre le decisioni ma certi errori sono difficili da accettare in silenzio”

Lo Spezia non ci sta. Le decisioni dell’arbitro Di Bello e della coppia Serra-Nasca al Var sono il tema del post-gara, affrontato prima da mister D’Angelo poi da l’ad Gazzoli. Ci sono anche le parole del Chief Football Officer del Club, Eduardo Macia che affida il suo pensiero ad una nota stampa: “Innanzitutto voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi, che hanno fatto una buona prestazione per tutto l’arco della partita, ma sicuramente sono mancate incisività e concretezza, quella fame nel fare gol e che dobbiamo ricercare nelle gare che restano”.

“Per quanto riguarda la direzione arbitrale invece, siamo molto arrabbiati e delusi – aggiunge il dirigente spagnolo -. Una gara del genere doveva essere gestita in maniera differente e specialmente sul gol annullato a Di Serio c’è poco da dire: la chiamata del VAR è stata errata, anche perché il difensore della Sampdoria cade praticamente da solo, ancora prima del contatto con il nostro attaccante e andava lasciata l’interpretazione presa sul campo. A noi non piace mai parlare delle direzioni di gara. Rispettiamo sempre le decisioni e l’importante ruolo della classe arbitrale, quindi cerchiamo di concentrarci su noi stessi, ma certi errori, specialmente a questo punto della stagione, sono difficili da accettare in silenzio”.

