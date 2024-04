Maralunga e Terrizzo passano in gestione alla Mapi srl di Bologna

Sarà la Mapi srl di Bologna a gestire fino al 2027 gli stabilimenti balneari della Marina Militare sparsi tra il Golfo della Spezia e Marina di Carrara. La direzione di commissariato ha aggiudicato la gara per cui vi era tempo fino allo scorso gennaio per presentare offerte. L’azienda emiliana è stata l’unica partecipante e si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 5% sui prezzi base palesi del listino prodotti per i settori bar e ristorazione.

Il bando prevedeva un unico lotto dal valore di 2.429.242 euro Iva esclusa, pari a 607.313 euro per ogni annata del quadriennio 2024-2027, per gli stabilimenti di Maralunga di Lerici (ufficiali), Terrizzo sull’Isola Palmaria (sottufficiali) e Marina di Carrara (truppa). Tutte dichiarate “area di riconosciuto preminente interesse per la sicurezza dello Stato e in consegna alla Marina Militare per fini istituzionali”. Mapi srl succede alla Sorico srl di Cosenza, che ha gestito i lidi dal 2020 al 2023.

