Pallanuoto M/ La Pro Recco si aggiudica il derby col Savona (6-9)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco vince il derby in casa del Savona per 6-9 e chiude la regular season con 19 vittorie in altrettante partite. In semifinale Scudetto i campioni d’Italia affronteranno l’Ortigia: andata a Recco l’1 maggio, ritorno in Sicilia una settimana più tardi; l’eventuale gara 3 si disputerà alla “Ferro” l’11 maggio.

Nella Pro Recco priva di Cannella, indisponibile, c’è Aicardi ai due metri al posto di Hallock e Negri tra i pali. Biancocelesti avanti a metà tempo con la controfuga di Younger, un vantaggio che dura lo spazio di un’azione: Rossi va nel pozzetto e Patchaliev schiaccia sul primo palo. Negri è miracoloso due volte su Vavic da distanza ravvicinata e i campioni d’Italia passano ancora prima della sirena con il rigore di Condemi procurato da Kakaris.

» leggi tutto su www.levantenews.it