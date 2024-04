Liguria. “Ho iniziato questo lavoro e non lo voglio interrompere, non mi candiderò per le europee perché ho da fare qui sul territorio. Il mio compito è rimanere qui e aiutare il processo politico che deve andare avanti. Ma dobbiamo assolutamente far andare a votare la gente, altrimenti in questo modo alziamo la palla alla destra”.

Lo ha detto il deputato Pd Andrea Orlando a margine della sua partecipazione all’assemblea dei circoli Pd che si è tenuta a Genova al Cap di via Albertazzi.

» leggi tutto su www.ivg.it