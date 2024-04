Pesca sportiva, manifestazione a Sestri levante. Bruzzone (Lega): “Penalizzati in modo insostenibile”

Sestri Levante. Nella giornata odierna il deputato della Lega Francesco Bruzzone ha partecipato alla manifestazione dei pescatori sportivi, organizzata per mettere in evidenza le criticità derivanti dal decreto ministeriale dello scorso 30 gennaio.

“Si tratta di un decreto – ha affermato Bruzzone – che penalizza in modo insostenibile i pescatori sportivi ed acuisce la contrapposizione tra loro e i pescatori professionisti. Non è questa la direzione a cui dovremmo tendere, sarebbe invece necessario difendere entrambe le categorie ed evitare in ogni modo di ostacolare il libero esercizio delle loro attività.”

» leggi tutto su www.genova24.it