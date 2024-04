Pieve Ligure: domani “Gioca con Giulia” e inaugurazione Panchina Lilla

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

Il Comune di Pieve Ligure, la Fondazione Fiocchetto Lilla e la Pro Loco di Pieve Ligure organizzano domani, domenica 21 aprile 2024 presso i Campi sportivi alla località “La Castella” di Pieve Ligure la prima edizione di “Gioca con Giulia”, un torneo a squadre di “giochi di una volta” (il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, la corsa con la pallina nel cucchiaio, la “carriola” per due, il rubabandiera…) aperto a ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie.

Iscrizioni gratuite dalle ore 14.00

Trofei per i primi 3 classificati, medaglia ricordo, maglietta e merenda per tutte e tutti i partecipanti. Contestualmente verrà inaugurata la Panchina Lilla in presenza delle Autorità e dei Rappresentanti della Fondazione Fiocchetto Lilla.

“Sono molto orgogliosa – ha detto la Sindaco Paola Negro – che sia ripresa la collaborazione con Stefano Tavilla, in modo da riportare sul territorio una manifestazione che rimarca l’importanza dei Disturbi alimentari.”

