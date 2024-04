Primavera ed estate sull’Alpe di Siusi

Il 7 aprile 2024 si è ufficialmente conclusa la stagione invernale nella maggior parte delle aree sciistiche dell’Alto Adige ed è quindi il momento di pensare a dove trascorrere le prossime vacanze, primaverili o estive che siano. Del resto, ogni stagione è ideale per un soggiorno nel territorio altoatesino perché quando finisce la stagione dello sci e delle altre attività dei mesi invernali, si aprono quelle dell’escursionismo, dei tour in MTB, delle giornate trascorse sulle ciclabili, delle visite a borghi e città incantevoli e della scoperta di meraviglie naturali.

Cosa fare sull’Alpe Siusi?

Che vi piacciano i soggiorni all’insegna del relax assoluto oppure preferiate il giusto mix fra relax e vacanze attive, l’Alpe di Siusi è il luogo che fa per voi.

Una delle principali attività che si possono fare in questo gioiello dell’Alto Adige nel corso dei mesi primaverili ed estivi è ovviamente l’escursionismo.

La rete escursionistica dell’Alpe è infatti particolarmente vasta: 450 km di sentieri perfettamente preparati e ben segnalati. Ne troverete per tutti i gusti, da quelli più semplici fino ad arrivare a quelli più impegnativi come le escursioni sul Sassolungo o sul Sasso Piatto. Se poi si amano le escursioni fra boschi e prati vi sono diversi sentieri intorno a Castelrotto e a Fiè allo Sciliar.

Moltissime possibilità ci sono poi quando gli impianti di risalita saranno tutti aperti.

Vi sono poi molte opportunità anche per coloro che amano la MTB grazie ai 600 km di percorsi panoramici che offrono spettacoli suggestivi, affascinanti e di rara bellezza.

Un percorso che ci sentiamo di suggerire è per esempio il Giro dell’Alpe di Siusi in MTB, un tour di circa 26 km che parte da Compaccio; questo è l’itinerario in sintesi: Compaccio – Rifugio Molignon – Rifugio Tirler – Rifugio Zallinger – Saltria – Compaccio. Circa il 40% del percorso è su strade asfaltate, mentre il resto è su strade sterrate.

L’Alpe di Siusi non è soltanto escursionismo e MTB. Dal 12 aprile 2024 ha per esempio riaperto i battenti il Golf Club San Vigilio Siusi, campo da golf da 18 buche ubicato nelle vicinanze di Fiè e Siusi allo Sciliar. Qui i giocatori hanno a disposizione una superficie di ben 60 ettari. Bellissimo il paesaggio che lo circonda.

Non si deve poi dimenticare che partendo con l’auto da Compaccio si possono organizzare visite a località davvero molto suggestive in un tempo inferiore ai 40-60 minuti.

Fra i suggerimenti che si possono dare in proposito vi sono Ortisei, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, Bolzano, Chiusa, Bressanone ecc. Più lontana, ma comunque raggiungibile in circa un’ora e venti minuti è la bellissima città di Merano, bellissima durante la stagione primaverile.