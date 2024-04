Prime visioni, cinematrografi e pidocchini

Chi se lo ricorda quando il filobus attraversava corso Cavour fermandosi anche in piazza del mercato? Ricordi labili anche per me che non saprei dire se la strada era a senso unico oppure se il traffico funzionasse nelle due direzioni. Eppure, non è passato molto tempo da quando l’area è stata pedonalizzata quasi integralmente, provvedimento che quando fu adottato suscitò parecchie critiche anche se seguiva l’esempio di molte città europee. Quando mi capita di dirne ai nipoti figli dei cellulari e dei social, vedo l’identica espressione incredula di quando racconto loro che il mio divertimento preferito era leggere un libro.

Però, questo lo ricordo benissimo, scendevo dai filobus in piazza del mercato alla fermata vicino a via del Mille e prima di tornare a casa mi facevo un giretto lungo i due marciapiedi di piazza del mercato non per vedere i banchi di frutta e verdura ma solo per gustarmi i cartelloni con i manifesti delle inquadrature più eclatanti dei film in programmazione nei cinematografi cittadini. Astra, Civico, Cozzani, Diana, Odeon, Monteverdi, Marconi, Arsenale e se me ne è sfuggito qualcuno incolpate l’anagrafe. Cinematografo, sala di proiezione. Oggi quel tipo di locale non esiste più, è stata cancellato dalla tecnologia. Gli ex cinema sono diventati esercizi commerciali, sale giochi e solo il Civico regge perché funziona come teatro ma al buio della sua galleria che d’estate apriva il tetto alle stelle, quante promesse d’amore si sono scambiate!

