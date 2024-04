Rari Nantes Savona, con la Pro Recco una buona prestazione che fa ben sperare in vista degli incontri che contano

Savona. La partita tra Rari Nantes Savona e Pro Recco, giocata oggi alla Zanelli per l’ultima giornata del round Scudetto, non aveva alcuna importanza per la classifica. Con i biancorossi già certi dell’ottimo secondo posto e i campioni d’Italia primi a punteggio pieno, il risultato non avrebbe potuto mutare la situazione.

L’incontro, però, rappresentava un ottimo test, considerato il valore delle due squadre, in vista dei prossimi impegni europei e del rush finale per la conquista del titolo tricolore. I padroni di casa erano chiamati a confermare che quest’anno sono meno distanti dal valore dei biancocelesti; questi ultimi avevano necessità di ritrovare fiducia dopo la batosta al morale subita con il fallimento in Coppa Italia.

