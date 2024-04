“Ribelle e antifascista”, il corteo per il 25 aprile sfila in Valpolcevera

Genova. Un migliaio di persone questo pomeriggio ha dato vita al corteo organizzato da Valpolcevera Antifascista per celebrare la Liberazione nella vallata. Partito da piazza Masnata, la manifestazione ha raggiunto piazza Pallavicini a Rivarolo, ricordando durante il percorso i partigiani caduti durante la Resistenza – su tutti Giacomo Buranello e Walter Fillak – deponendo corone dall’alloro sui monumenti dedicati.

L’occasione del 25 aprile ha dato modo però di portare in piazza le “nuove resistenze” che si oppongono in vario modo al “disegno della città del profitto” composto dai tanti progetti in atto o in corso di definizione per potenziare le grandi infrastrutture della logistica. “Quello che accade a Genova e nel mondo ci spinge a stringerci ancora più forte intorno a questa ricorrenza, specialmente nel nostro territorio deindustrializzato, lasciato alla deriva, ridotto a retroporto e destinato alla trasformazione in base logistica. Il disgregarsi dei tessuti sociali, la costante negazione dei diritti, l’impoverimento di larghi strati della popolazione e l’assenza di una alternativa politica al passo con i tempi drammatici sono il perfetto terreno fertile per il nascere di nuovi autoritarismi e fascismi”

