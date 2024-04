Serie B, Andrea Pirlo si accontenta del pareggio: “Situazione invariata, raccolto un risultato utile”

La Spezia. Termina con un pareggio a reti inviolate il derby ligure tra lo Spezia e la Sampdoria. I blucerchiati hanno disputato il match leggermente sottotono a differenza delle partite di qualche settimana fa, subendo per la maggior parte della gara e rischiando di subire gol in diversi frangenti. Se il primo tempo è stato al limite della sufficienza, si potrebbe reputare la seconda frazione leggermente migliore rispetto al primo periodo, la quale poteva essere anche rovinata dal gol di Di Serio, annullato poi per un fallo causato proprio dal giocatore numero 20 ai danni di Ghilardi.

Andrea Pirlo si dice comunque soddisfatto della squadra, la quale ha passato una nottata non del tutto piacevole: “Partita difficile, ci aspettavamo questo tipo di partita contro una squadra con giocatori fisici e di qualità. Siamo comunque riusciti a rimanere in partita, ma questa notte un decina di giocatori sono stati attaccati da un virus influenzale, Depaoli non è nemmeno riuscito ad entrare. Abbiamo raccolto comunque un risultato utile, sapendo che potevano mancare alcune forze”.

