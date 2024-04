Turismo, ponte del 25 aprile da tutto esaurito: previsto il pienone in Riviera

Liguria. Il ponte del 25 aprile si annuncia di grande successo per la Liguria, in particolare per le Riviere, pronte a vivere il primo, vero periodo festivo di primavera.

“Sia a Ponente che a Levante ci si aspetta il tutto esaurito – spiega il presidente della Regione Liguria – La speranza è che il meteo, come nelle ultime settimane, sia buono: molti i turisti che attenderanno l’ultimo momento per prenotare, ma le classiche mete primaverili della Liguria, ancora una volta, si apprestano a far registrare numeri importanti. Bene anche la città di Genova, che continua ad avere risultati straordinari, con al momento circa il 75% delle camere d’albergo prenotate”.

» leggi tutto su www.genova24.it