Vacanze austriache nella splendida valle di Defereggen

Siamo ormai a primavera inoltrata e il clima si sta facendo sempre più piacevole ed è il momento ideale per programmare una vacanza che ci permetta di staccare dalla solita routine quotidiana fatta di impegni casalinghi, di lavoro o di studio.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di una rilassante e allo stesso tempo attiva vacanza alpina, circondati da panorami incantevoli e suggestivi. La scelta perfetta potrebbe essere, per esempio, quella di prenotare per tempo un soggiorno presso lo splendido hotel Jesacherhof con SPA in Austria, per essere del tutto precisi nel piccolo, ma affascinante borgo montano St. Jakob in Defereggen, nella valle di Defereggen (o Defereggental se si usa la dicitura tedesca), immersa nel Parco Nazionale Alti Tauri e considerata come una delle valli più incontaminate dell’intero arco alpino.

