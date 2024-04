Anpi, un martedì tra commemorazione e dibattito aspettando il 25 aprile

Aspettando la Festa della Liberazione, le sezioni dell’Anpi di La Spezia Centro, Chiappa, Muggiano e Ponente organizzano per martedì 23 aprile una giornata di commemorazione e dibattito. Si inizia alle 15 con la deposizione dei fiori alla lapide del Parco 2 Giugno; a seguire, alle 15.30, si terrà la celebrazione ufficiale presso la lapide posta sotto i portici di Piazza Brin: interverranno don Francesco Vannini, Luca Comiti, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, e Cristiano Ruggia. “La deposizione dei fiori è un sentito momento di ricordo verso chi ha offerto il suo sacrifico estremo e non certo un gesto rituale”, sottolinea l’associazione partigiani, che invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Alle 17 in Via Corridoni 7 sarà presentata la nuova edizione del libro Ci chiamavano libertà, alla presenza dell’autrice Donatella Alfonso, di Oretta Iacopini e di Francesca Tarantini che, intervistate da Silvia Baglioni, affronteranno il tema del ruolo delle donne che dopo la Resistenza hanno contribuito a far crescere e sviluppare una società democratica basata sui valori della Costituzione. Il libro ripercorre le imprese delle tante donne che in Liguria, tra il 1943 e il 1945 si impegnarono come partigiane e resistenti. Il volume comprende anche un testo di Lidia Menapace, partigiana, politica e saggista, scomparsa nel 2020 a novantasei anni.

La giornata si chiuderà con la “Cena Resistente” alle ore 20 presso il ristorante Basta Curve (20 euro a persona, prenotazione entro il 22 aprile).

