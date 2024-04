Calcio/ Sammargheritese, contro il Busalla la gara per la salvezza

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Sammargheritese-Rivasamba 0-2

Esce sconfitta per due reti a zero la Sammargheritese di Mister Giacobbe nel match odierno contro il Rivasamba. Gli arancioni, protagonisti dell’ennesima ottima prestazione, devono arrendersi all’83º subendo la rete di testa del subentrato Olivieri e capitolando all’89º con la ripartenza di Ferretti, freddo e preciso a battere Raffo in uscita, proprio nel momento in cui la Samm stava provando ad acciuffare il pareggio attaccando con estrema spregiudicatezza. Incontro “vero” ed agguerrito fin dalle battute iniziali, con gli Arancioni attenti e concentrati a limitare con determinazioni la qualità, la fisicità e la potenza dei calafati, seconda forza del campionato. Lo 0-0 del primo tempo risulta piacevole anche se provo di gol, con occasioni da entrambe le parti ed estremi difensori attenti e pronti a disinnescare le sortite avversarie, con Raffo sicuramente protagonista di due interventi decisivi. Nella ripresa, nonostante il Riva abbia alzato il baricentro, le migliori occasioni capitano sui piedi di Mazzolini prima e Lepera dopo, trovando un Cavagnaro insuperabile. La Samm sbaglia troppo in rifinitura e negli ultimi 25 metri, così gli arancioneri di Sestri la puniscono negli ultimi sette minuti di gara, facendo proprio il Match e rimanendo al secondo posto. Samm raggiunta in classifica dal Busalla, corsaro in quel di Recco e prossimo avversario per un incontro che vale una Stagione ma che allo stesso tempo potrebbe non contare nulla per entrambe le compagini in base ai risultati che usciranno da altri campi…

