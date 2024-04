Contributo annuale di Regione Liguria per 9 mila imprese e i 25 mila lavoratori che aderiscono a Eblig, l’Ente Bilaterale Ligure dell’artigianato. È stato approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, la concessione di un importo pari a 50 mila euro in favore dell’Ente Bilaterale Ligure dell’artigianato (E.B.LIG.), gestore del Fondo Intercategoriale di Sostegno (F.I.S.).

“Nato nel 1994 per sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell’artigianato e del lavoro dipendente, Eblig in questi primi 30 anni di attività ha saputo rispondere al meglio alle esigenze di solidarietà e mutualità del settore artigiano – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico – Regione Liguria anche per quest’anno lo sosterrà con un contributo di 50 mila euro. Un impegno per continuare a valorizzare uno strumento che, specie in questi anni, ha supportato la competitività delle imprese e stimolato l’assunzione di nuovo personale”.

Una nota della Regione precisa che l’Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative intese, tra le parti costituenti, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della Liguria; degli imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori. Con l’obiettivo di favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento nella Liguria dell’artigianato e del lavoro dipendente nel settore artigiano, con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione professionale e dell’ambiente e sicurezza.

L’articolo Cinquantamila euro di fondi per le imprese aderenti all’Ente bilaterale ligure dell’artigianato proviene da Città della Spezia.

