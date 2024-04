Dengue, Montefiori chiede un piano di prevenzione e disinfestazione

Il consigliere comunale Andrea Montefiori si rivolge con un’interpellanza al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, per chiedere “che venga, insieme ad Asl 5, predisposto un significativo piano di prevenzione/disinfestazione della città e fatta una capillare informazione ai cittadini circa i metodi di controllo del numero delle zanzare, i comportamenti e gli strumenti di autoprotezione dalla puntura delle stesse”, scrive l’esponente Pd. “L’epidemia Dengue attualmente sta interessando, in maniera particolare, il Sudamerica, dove i casi sono raddoppiati nell’arco di un anno – osserva Montefiori nelle premesse dell’interpellanza -. La comunità scientifica esprime preoccupazione per il possibile diffondersi in Europa del virus, responsabile di patologie e sintomatologia, anche gravi, sull’uomo. Il vettore principale del virus sono le zanzare, in particolare quella cosiddetta tigre, da anni presente in Italia”. Montefiori aggiunge che “il cambiamento climatico sta determinando una modificazione della presenza delle numerose specie di zanzare, un tempo invece tipiche di alcune aree del pianeta, nei singoli continenti e paesi” e che “oltre a quello della Dengue, sono molti i virus che possono essere trasmessi all’uomo dalle varie tipologia di zanzare”.

