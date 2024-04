Fondi da Rigenerazione urbana per Via del Prione, Raffaelli: “Non se ne sentiva il bisogno, occasione persa per le Pianazze”

“Prendo amaramente atto della totale indifferenza che l’amministrazione pone nei confronti delle periferie della città. Alcune settimane fa ho depositato un’interpellanza con la quale invito il sindaco ad impiegare le centinaia di migliaia di euro di risorse messe a disposizione dal Fondo per la rigenerazione urbana su zone della città che ha completamente abbandonato, come il quartiere delle Pianazze. Apprendo che tali somme si spenderanno per la pavimentazione di Via del Prione, intervento che il centrodestra replica ciclicamente da anni e di cui, in questo momento, non si vede necessità o priorità”. Lo afferma il consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli, commentando la delibera con cui la giunta comunale ha deciso di chiedere 300mila euro alla Regione per sistemare il tratto di Via del Prione tra Piazza Ramiro Ginocchio e Scalinata Quintino Sella.

“L’occasione vera era quella di destinare fino a 550 mila euro ad una progettazione e riqualificazione di spazi pedonali, ridando così maggior vitalità e socialità ad una quartiere, quello delle Pianazze, oggetto di molti problemi e segnalazioni da parte dei residenti. Ed è stata un’occasione completamente mancata”.