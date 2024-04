Il turismo nautico è realtà. La Spezia tra i diciassette itinerari di “Scopri dove ti porto”

L’Italia vista dal mare con diciassette itinerari accompagnati dalla possibilità di sostare e vivere i luoghi d’attracco. Uno di questi riguarda proprio la Spezia e il Golfo dei Poeti. L’idea nasce da Assonautica nazionale e la proposta “Scopri dove ti porto” è approdata ieri al porticciolo De Benedetti.

L’incontro si ieri si è focalizzato proprio sul turismo nautico l’opportunità di esplorare l’Italia navigando. Il presidente di Assonautica La Spezia Pier Gino Scardigli, ha sottolineato il progressivo sviluppo della nautica da diporto non più come sola espressione di passione sportiva, ma anche importante fattore di crescita economica.

Nell’incontro, il progetto, scaturito da un accordo tra Ministero del Turismo, regioni e province autonome, è stato illustrato dal vice presidente vicario di Assonautica nazionale Francesco Di Filippo. A suo avviso “Scopri dove ti porto” spinge per la prima volta “a considerare il diportismo nautico un segmento turistico e quindi possa favorire i finanziamenti rivolti ai porti di accoglienza, lungo tutto lo Stivale”. “L’idea di considerare queste strutture porte di accesso al territorio- ha detto – è vincente e contribuisce a far conoscere ad un’importante utenza le meraviglie dell’Italia”.

