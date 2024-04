Inverno sulla Liguria, sui monti alle spalle di Genova è tornata la neve: allerta fino a domani

Genova. L’aria fredda di origine artica attesa dai previsori è arrivata sul Nord Italia come da programma e con essa un abbassamento repentino delle temperature e in Liguria anche nevicate – nella foto la webcam Limet di Prato Cipolla, in Val D’Aveto – che potranno estendersi nelle ore notturne anche a bassa quota. Motivo per cui Arpal ha diramato un’allerta neve gialla da mezzanotte alle 15 di lunedì 22 aprile.

Nella notte appena trascorsa le prime avvisaglie, con molti valori al di sotto dello zero, arrivando fino ai -3.9°C di Parazzuolo di Rezzoaglio (Ge). Freddo anche in quota, con i -4.3°C del rifugio La Terza, sul monte Saccarello, nell’imperiese. Lungo la costa invece ha continuato a soffiare la tramontana, temperature comunque per lo più appena oltre i 10°C, con tassi igrometrici medio-bassi.

