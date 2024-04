La Npsg vince ancora, esordio per il 2009 Pinelli

Dopo la vittoria arrivata a Biella, sul campo di Ilario Ormezzano, la Nuova Pallavolo San Giovanni è tornata a festeggiare anche tra le mura amiche del PalaMariotti, dove, in occasione della decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di volley, ha avuto la meglio di Grafiche Amadeo per 3 set 0. Nonostante la matematica salvezza conquistata la settimana scorsa in Piemonte, gli uomini di coach Luigi Parisi hanno continuato a giocare una pallavolo di altissimo livello. 25 a 13 il netto risultato del primo set; Grafiche Amadeo, fanalino di coda del campionato, ha provato la reazione nella seconda frazione, ma dopo esser stata in vantaggio per alcuni scambi, ha visto nuovamente i padroni di casa fare loro il set con lo score di 25 a 21. A risultato acquisito, nella terza frazione coach Parisi ha dato sfogo alle rotazioni. Diversi i pallavolisti a darsi il cambio sotto rete. Tra di loro, va sottolineato l’esordio assoluto di Simone Pinelli. Il libero classe ’09, in prestito dal Ceparana, ha trovato spazio nel finale di gara facendo le veci del più esperto compagno Andrea Briata e contribuendo alla conquista del 25 a 17 finale, che ha suggellato il definitivo 3 a 0 per la Trading Logistic, che è così salita a quota 38 punti. Prossimo incontro sabato 27 aprile alle 20.30, quando la Npsg salirà in Lombardia per affrontare Yaka Malnate Volley.

Il tabellino di Npsg Trading Logistic – Grafiche Amadeo

