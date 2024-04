La rassegna “Storie Andoresi” chiude nella goliardia e divertimento

Andora. Che sarebbe stato un evento divertente era già nelle premesse. L’ultimo incontro dell’ottava edizione di Storie Andoresi ha strappato tanti sorrisi al pubblico, riportando alla memoria operazioni goliardiche con risvolti benefici e divertenti trasferte promozionali a favore di Andora. Gli assessore Maria Teresa Nasi e Monica Risso, sono riuscite a raccogliere molto materiale consegnato dai cittadini.

Il pomeriggio si è aperto con la proiezione dei Calendari Perazzi, ideati da Giorgio Perazzi, realizzati con il prezioso aiuto del fotografo Nabi e di tanti Andoresi, alcuni di loro, volti noti di Andora presenti in sala: negli anni 90 si sono prestati a pose ironiche e divertenti (un calendario si chiamava “Nudi per l’Africa” a favore di una missione). Al di là dei sorrisi che volevano strappare, si trattava di calendari molto curati, con foto di alta qualità che ebbero molto successo. Una particolarità: erano calendari che partivano dal mese di agosto, per coinvolgere anche i turisti estivi in un anno di risate.

