Meno di 50 giorni alle elezioni europee, tra big capilista e candidati “early bird” liste ancora in alto mare

Liguria. Una delle incognite ancora da risolvere si è dissolta con l’annuncio di Andrea Orlando che, come ampiamente previsto, non si candiderà alla corsa per Bruxelles. Per il resto, a meno di 50 giorni dalle elezioni europee 2024, i giochi delle liste sono ancora aperti su più fronti. Eppure l’elenco dei candidati dovrà essere pronto tassativamente tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio.

Balleari, Lodi e gli altri “early bird”

Chi non si è fatto trovare impreparato e ha iniziato il battage già da mesi sono alcuni candidati di centrodestra e Azione. La consigliera comunale Cristina Lodi, per il partito di Calenda, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Stefano Balleari sono stati i primi a scendere in campo e di fatto stanno portando avanti la loro campagna “diesel”. Lodi ha ospitato diversi leader di partito mentre Balleari ha affiancato l’attività da consigliere regionale a quella da candidato, con un picco di presenzialismo che ha creato anche qualche imbarazzo (la vicenda dell’incontro con gli studenti Fulgis).

