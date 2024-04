Prima Categoria, Bazzigalupi tuona: “Non regaliamo niente a nessuno, le torte fatele alla prima giornata”

Genova. Netto risultato di 6-1 in favore del Multedo contro il Lido Square al Sandro Pertini. Gran prova di forza dei granata che si assicurano il posto ai playoff.

Queste le parole di mister Bazzigalupi al termine della sfida, non prive di qualche critica sulla giornata di oggi: “Purtroppo in Italia funziona così, a me dispiace tantissimo per il Lido Square, ma io l’ho sempre detto, non chiedo mai niente a nessuno e non voglio che gli altri lo facciano con me. Ho detto ai ragazzi che se c’era qualcuno che pensava di fare un risultato diverso avrebbe dovuto dirmelo, perchè non sarei sceso in campo”.

» leggi tutto su www.ivg.it