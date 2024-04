Prof di filosofia abusò sessualmente di due allieve, pena ridotta in appello

Genova. Accusato di violenza sessuale per avere avuto rapporti con due studentesse, minorenni all’epoca dei fatti, e condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, si è visto ridurre – al termine del processo in appello – la pena a 11 anni e tre mesi.

Questa la sentenza del tribunale di Genova per l’insegnante di filosofia di 55 anni accusato di violenza sessuale ma anche di adescamento di minore e di cessione di stupefacente nei confronti di due allieve minorenni. I fatti si erano svolti nel ponente genovese.

