Serie D, l’Albenga dice praticamente addio ai playoff: contro la Vogherese arriva soltanto un pareggio (2-2)

Albenga. Un pareggio dal sapore di sipario. Quest’oggi l’Albenga ha sfidato in trasferta la Vogherese in uno dei match valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie D (girone A). La partita si è conclusa sul 2-2, un risultato utile principalmente per il sodalizio lombardo che, grazie al punto conquistato, si è mantenuto fuori dalla zona playout.

Il sodalizio ingauno guidato da mister Massimiliano Marzano invece, per continuare ad inseguire il sogno playoff, avrebbe dovuto tassativamente vincere, ma così non è stato. La Vogherese infatti ha saputo portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Binous e Occhipinti, ma la doppietta di Di Stefano ha regalato ai bianconeri un punto che gli ha permesso di evitare la terza sconfitta consecutiva.

