Tariffe Cinque Terre, Lista Toti a Paita: “Benefici per residenti, studenti e pendolari”

“Volendo argomentare un confronto al livello della senatrice Paita, basterebbe ribattere che se le tariffe dei treni delle Cinque Terre le critica lei, significa che sono una cosa giusta”. Si apre così la replica della Lista Toti all’intervento della parlamentare spezzina di Italia Viva.

“Preferiamo andare oltre e ricordare alla senatrice, che buon’ultima si è improvvisamente accorta che mancava la sua adesione al drappello dei signornò, i benefici che grazie a questa politica tariffaria sono stati garantiti ai residenti, agli studenti liguri, ai pendolari – continuano gli esponenti arancioni -. Preferiamo ricordare alla senatrice come ad esempio lo stesso Parco delle Cinque Terre, espressione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, abbia recentemente scelto di rivedere la politica tariffaria per garantire una migliore fruibilità e preservazione del territorio”.

Concludono dalla Lista Toti: “Stupisce anche la ‘ricetta’ della coordinatrice di Italia Viva, che per regolamentare il flusso turistico e il fenomeno dell’overtourism suggerisce di aumentare le corse dei treni, che passano già ogni 15 minuti, o di migliorare le strutture, senza peraltro chiarire a cosa si riferisca. Forse costruire mega hotel che andrebbero a deturpare un territorio incontaminato? Però almeno ci rende edotti del fatto che le Cinque Terre non sono un aeroporto. Ora finalmente il territorio è più tutelato”.

