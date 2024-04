Una giornata dedicata ai più piccoli nel segno della beata Itala Mela

Domenica prossima (28/4) ricorre la memoria liturgica della beata Itala Mela, nata e vissuta alla Spezia nel secolo scorso. La commissione catechesi del vicariato 1° della città ha così organizzato una giornata di riflessione e di preghiera aperta in particolare ad alunni e alunne delle scuole elementari. Alle 10 è previsto l’incontro iniziale in Piazzetta del Bastione, di fronte alla casa dove Itala Mela si spense il 29 aprile 1957. Seguiranno attività in diversi luoghi del centro e dei giardini lungo mare, con gruppi suddivisi per fasce di età. Dopo il pranzo al sacco nei pressi del Palco della musica dei giardini pubblici, il percorso riprende alle 15.30 per raggiungere la cripta della cattedrale di Cristo Re, dove si trova la tomba. Alle 16 ci sarà la messa conclusiva, alla quale sono invitati anche i familiari dei ragazzi e delle ragazze partecipanti. Più tardi nel pomeriggio, alle 18.30, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà a sua volta la messa nella cripta, come ogni anno in questa occasione.

L’articolo La Npsg vince ancora, esordio per il 2009 Pinelli proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com