Alla galleria Sella prende forma lo “sguardo” di Ozmo

Uno sguardo sorridente traspare nell’arte di Ozmo per Galleria Quintino Sella. Lo street artist in queste settimane è alla Spezia per realizzare un murales dedicato alla pace. Sin dall’inizio dei lavori l’artista ha incontrato numerose scolaresche. L’intera opera vuole essere un messaggio di pace in un luogo testimone di eventi bellici, che integra il messaggio di speranza e continuità che intendono trasmettere l’installazione multimediale e la rievocazione del bombardamento del 18 aprile 1943 all’interno del rifugio. La realizzazione dell’opera e il fatto che il suo sviluppo sia sotto gli occhi di tutti sta attirando l’attenzione di passanti e turisti, in molti infatti si fermano e scattano una foto.

