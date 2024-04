Asfaltature in via Muccini, modifiche alla viabilità

Con ordinanza n. 108 a firma della comandante della Polizia Locale è stata istituita una nuova, temporanea, disciplina della circolazione stradale a partire da oggi per consentire i lavori di asfaltatura su via Muccini nel tratto compreso tra il civico n. 74 ed il civico 113, e di un tratto di Via Variante Aurelia, compreso tra l’intersezione con Via Emiliana e sino alla la rotatoria direzione Arcola. Al fine di consentire alla ditta GBT Costruzioni la realizzazione del nuovo manto stradale – dalle ore 08.00 fino alle ore 18 è previsto il restringimento di carreggiata regolato da impianto semaforico e/o servizio movieri, oltre a essere istituito il divieto di sosta veicolare su ambo i lati della carreggiata. Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza. Si tratta di un ulteriore tratto del primo lotto di lavori, dei tre previsti, a valere sul bilancio comunale per una spesa complessiva di 550mila euro.

