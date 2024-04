Finale 2024, Guzzi: “Investire nei giovani, offrire spazi in cui possano divertirsi ed esprimersi la nostra priorità”

Finale Ligure. “Molte sono le idee che la nostra lista intende mettere in campo per dare nuova vitalità e nuovi spazi ai giovani finalesi”. Lo annuncia Andrea Guzzi, candidato sindaco di Finale Ligure.

“Una di queste è l’assegnazione della ‘delega alle politiche giovanili’, con l’obiettivo di non perdere mai di vista quella parte di popolazione spesso sottovalutata. Noi, oggi, fra le voci principali della nostra agenda poniamo la programmazione di eventi per i giovani. Eventi che dovranno essere selezionati con l’aiuto dei ragazzi finalesi e pianificati dall’amministrazione che ne dovrà dare ampia comunicazione alla cittadinanza ed efficiente organizzazione, per non incidere troppo negativamente sulla popolazione che vive nei centri nevralgici della ‘movida’ finalese. Si può fare, siamo convinti si possa trovare il giusto equilibrio. Non penalizzando i ragazzi, ma coinvolgendoli, anche con un migliore utilizzo di strumenti più moderni, più social’. Già oggi stiamo creando una squadra che ci aiuti a crescere in questo aspetto.”

» leggi tutto su www.ivg.it