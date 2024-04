Gianfranco Andrei sarà il candidato sindaco di “Centrodestra per Castelnuovo”

Come anticipato nei giorni scorsi da CdS Gianfranco Andrei sarà il candidato a sindaco per la lista “Centrodestra per Castelnuovo” appoggiata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro e Nuovo PSI-liberali e riformisti e che dunque non include Lega e Lista Toti. Cinquantaduenne, nato e cresciuto a Molicciara è padre di tre figli Giacomo, Matteo e Maria Giulia. Per più di vent’anni è stato imprenditore nel ramo delle telecomunicazioni dove, assieme ai suoi soci, ha aperto e gestito negozi di telefonia e servizi di telecomunicazione nella provincia di La Spezia e nel Tigullio. Da ormai un anno e mezzo si occupa di comunicazione ed è collaboratore parlamentare del gruppo ligure di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

È stato volontario per oltre vent’anni della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Magra e Ortonovo (attualmente PA Luni) e per ben otto anni ne è stato Presidente. È co-fondatore dell’Associazione culturale CANTO NOVO – democrazia futurista, sodalizio che in questi anni lo ha visto partecipe di conferenze ed eventi di carattere socio-culturale. “Andrei – si legge in una nota odierna – si candida a Sindaco di Castelnuovo Magra per mettersi a disposizione della comunità castelnovese a conferma di una naturale continuità di legami e affetto per il posto dove è nato e cresciuto”.

