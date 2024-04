Una settimana a Strasburgo, dal 21 al 27 aprile, grazie a un progetto Erasmus interamente finanziato dall’Unione Europea. In questi giorni 24 studenti e 4 docenti della Spezia si trovano nella città francese per conoscere da vicino le più importanti istituzioni dell’Europa unita e prendere parte a interessanti iniziative su tematiche di natura sociale e ambientale.

Le scuole spezzine coinvolte nel progetto sono quelle che hanno recentemente costituito il consorzio accreditato Erasmus denominato Elan (Erasmus Learning for Adult Needs). Insieme al Cpia “Alberto Manzi”, che lo coordina, fanno parte del consorzio tre istituti, nei quali sono attivi corsi per adulti: i tecnici Capellini-Sauro e Cardarelli, nonché l’alberghiero Casini. Gli studenti partecipanti, adulti e giovani adulti di età compresa tra i 17 e i 71 anni, stanno seguendo un intenso programma che ha proprio al centro la visita al Consiglio d’Europa e al Parlamento Europeo. Sono inoltre previsti numerosi momenti di approfondimento, tra cui uno all’Agenzia del Clima e un altro all’Associazione Migrazione, Solidarietà e Scambi per lo Sviluppo. Non mancheranno, infine, occasioni per partecipare a attività di tipo culturale e per conoscere Strasburgo, i suoi quartieri e la sua storia.

L’articolo Istruzione degli adulti: quattro scuole spezzine a Strasburgo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com