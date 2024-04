Manovra da 63 milioni per ripianare disavanzo Asl, opposizioni: “Tagli a sanità ma non un euro in meno su comunicazione”

Con 18 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari il Consiglio regionale ha oggi approvato il Disegno di legge 176: I variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024 – 2026. Il provvedimento interviene in seguito ai risultati del monitoraggio trimestrale, che ha registrato una situazione di squilibrio delle aziende sanitarie. La misura complessiva ammonta a 63,6 milioni di euro. Le opposizioni hanno manifestato in aula la loro contrarietà, poi ribadita in una serie di interventi diffusi a margine della seduta.

“Questa manovra di bilancio straordinaria, che toglie 63 milioni di euro dal bilancio corrente per riequilibrare i conti della sanità ligure – su un bilancio 2024-2026 approvato solo pochi mesi fa – certifica il fallimento del modello di governance sanitaria della Giunta Toti – così in una nota per il Pd il capogruppo Luca Garibaldi, relatore di minoranza per i Dem, ed Enrico Ioculano, vice presidente della Commissione Bilancio -. È la dimostrazione della fine della narrazione del Presidente e del ‘va tutto bene’. Di fronte a un disavanzo di queste dimensioni, il doppio rispetto a quello dell’anno precedente, si impone l’azzeramento del modello di sanità proposto da Toti in questi otto anni. Un modello fatto di privatizzazioni, tagli ai servizi, scelte scellerate che hanno condotto la sanità pubblica al disastro, aumentando fughe, liste d’attesa e numero di persone che rinunciano a curarsi o che possono farlo solo pagando. Lo spezzatino di funzioni messo in atto da questa giunta nella gestione della sanità va ricondotto a un ordine, a partire dalla chiusura di Alisa. Azzerare Alisa vuol dire azzerare il castello di carta e scatole costruite attorno alla sanità. Un carrozzone inutile da 400 milioni di euro che non è stato in grado di gestire il sistema sanitario ligure”. Proseguono i due consiglieri Pd: “Oggi Toti ripiana il buco di bilancio togliendo 35,5 milioni di euro al fondo sanitario per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza; oltre un milione alla scuola; quattro milioni all’agricoltura e al commercio. Non un euro in meno per la comunicazione, non un euro in meno per la promozione. 63 milioni di euro ripianati con 35 milioni di euro di tagli in sanità e un taglio di oltre 18 milioni di euro per la prossima programmazione comunitaria e 10 milioni di euro tolti dal Fondo Strategico Regionale, per progetti destinati ai Comuni. Con 35 milioni di euro si sarebbe potuto assumere personale, garantire servizi sanitari e territoriali, acquistare macchinari, rafforzare i consultori, le guardie mediche, l’integrazione socio sanitaria. Invece la Giunta ha deciso di toglierli alla Sanità per sanare un buco conseguenza di sue scelte sbagliate”. E in un successivo intervento Garibaldi afferma che “anche la maggioranza di centrodestra riconosce la debolezza di Alisa e accoglie la richiesta di portare l’ordine del giorno che ne chiede la chiusura in discussione in Commissione Sanità. Il modello di gestione della Sanità di Toti ormai é indifendibile e ci sono dubbi anche in maggioranza. La chiusura di Alisa, di fronte a questo disastro, non è più un tabù neppure per la maggioranza”

