Rapallo: disinfezione seggi e tabelloni, le elezioni costano già 64.750 euro

A Rapallo il turno elettorale costa, secondo una stima dell’ufficio tecnico, 64.745 euro. Non disponendo il Comune di personale idoneo, il montaggio e smontaggio dei tabelloni per apporvi la pubblicità elettorale; lo sgombero, pulizia e sanificazione dei siti sede di seggio elettorale; il trasporto presso la Prefettura e Tribunale di Genova delle schede elettorali a seguito dell’avvenuto spoglio, saranno individuate ditte e fornitori di fiducia esterne. Nel preventivo sono anche conteggiate le spese per l’eventuale ballottaggio. La giunta comunale ha pertanto deciso di attingere al fondo di riserva 59.745 euro. La delibera non spiega perché la cifra non corrisponde a quella chiesta dall’ufficio tecnico. Lo stanziamento non contempla il pagamento degli scrutatori e gli straordinari del personale comunale incaricato.

