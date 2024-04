Rigassificatore, il commissario di Vado scrive al Ministero: “Modifiche sostanziali al progetto, serve nuova procedura di Via”

Vado Ligure. “Risulta evidente che i documenti presentati da SNAM non possono in alcun modo essere considerati integrativi, in quanto rappresentano modifiche sostanziali al progetto originario, configurandone uno nuovo. Per cui, a parere di questa Amministrazione, sarebbe stato più opportuno se il Ministero avesse invitato la Società proponente a presentare una

nuova istanza per l’avvio di un nuovo procedimento, previa archiviazione del presente procedimento di VIA”. Lo scrive il commissario di Vado Ligure Maurizio Gatto in una lettera al ministero dell’ambiente in merito al progetto del rigassificatore al largo di Vado e Savona dopo la produzione di nuovi documenti da parte di Snam.

“Se il ministero non ritiene di procedere in tal senso, questa amministrazione chiede, in subordine e senza prestare in alcun modo acquiescenza a tale configurazione procedimentale, riservandosi di valutare, nel prosieguo del procedimento, ogni possibile forma di tutela giuridica degli interessi del territorio comunale e della salute pubblica, che venga concessa, a fronte della rilevante mole di nuovi documenti prodotti e non ritenendo comunque congruo il differimento dei termini di 15 giorni già concesso, una proroga del termine per presentare osservazioni e/o pareri non inferiore a 60 giorni”.

» leggi tutto su www.ivg.it