Savona. Triplice fischio finale e via tutti in piazza Mameli, luogo d’incontro per i tifosi, a festeggiare il 20º scudetto che significa anche doppia stella. E lo fa vincendo il derby di Milano per 2-1 grazie alle reti di Acerbi nel primo tempo e quella di Thuram nella ripresa.

Gli interisti che aspettavano da tempo questa sfida finalmente possono lasciarsi andare alla gioia. Bandiere, magliette celebrative e clacson animano questo lunedì 22 aprile.

