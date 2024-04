Si finge carabiniere per truffare coppia di anziani: 38enne arrestato con il bancomat in mano, in tasca 10mila euro e gioielli

Genova. E’ stato arrestato in flagranza mentre prelevava mille euro con il bancomat della coppia di anziani che aveva appena truffato con il solito metodo del finto incidente. L’uomo, un 38enne napoletano, grazie a un complice ‘telefonista’ si era finto un carabiniere venuto a prelevare il denaro in contante necessario alla cauzione per la figlia della coppia, che si era resa – a suo dire – responsabile di un grave incidente.

E se sembra impossibile che le persone continuino a cadere nel tranello, il dirigente della squadra mobile di Genova Carlo Bartelli spiega che questi truffatori sono molto abili nel circuire le vittime: “Per esempio tenendole a lungo al telefono fino all’arrivo del complice per non dar modo loro di riflettere sulle richieste, nel capire se in casa ci sono parenti, e se effettivamente la vittima ha un figlio piuttosto che una figlia”.

