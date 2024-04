Trionfo Cus Genova Basket: vittoria nel girone Liguria di Serie C e possibile ripescaggio in Serie B

Genova. È festa in casa Cus Genova Basket. Dopo la brillante stagione regolare di Serie C Unica disputata in Piemonte i ragazzi di coach Pansolin grazie alla vittoria contro la Pallacanestro Vado fanno loro con una giornata d’anticipo anche la seconda fase, ovvero il girone Liguria, mettendosi così in una posizione di rilievo in caso di ripescaggi in Serie B Interregionale.

Terzo posto per i Biancorossi nel Girone B di Serie C Unica grazie a un cammino di 15 vittorie e 7 sconfitte. Una prima fase impreziosita con il primo posto prima delle vacanze invernali, frutto di otto vittorie consecutive e dei successi negli scontri diretti contro Don Bosco Crocetta e in trasferta contro CUS Torino Basket. Nella seconda fase, quella del Girone Liguria contro MY Basket Genova e Pallacanestro Vado, sono arrivate tre vittorie che hanno sancito matematicamente il primo posto nel girone.

