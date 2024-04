Al via il corso del Gruppo Speleologico Lunense

Partirà il prossimo 2 maggio il 17° Corso di Speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico Lunense. Cinque lezioni teoriche 2 uscite addestrative in palestra esterna e 3 uscite negli abissi delle Alpi Apuane. Così viene articolato, per tutto il mese di maggio, il Corso di Speleologia organizzato dal Gruppo con gli istruttori della Scuola della Società Speleologica Italiana.

Storia della Speleologia e Tecnica Esplorativa, Uso delle Attrezzature e Prevenzione degli incidenti; Rilievo topografico e documentazione delle grotte; Elementi di carsismo e speleogenesi; Speleobiologia e salvaguardia delle grotte. Tutti gli elementi base per imparare a muoversi autonomamente in grotta e far nascere la passione per l’esplorazione del mondo sotterraneo. Ecco il programma delle uscite pratiche che dureranno tutta la giornata. Le lezioni teoriche si svolgeranno tutti i giovedì sera di maggio a partire dalle ore 21.

Sabato 4 maggio Palestra esterna

Domenica 5 maggio Palestra esterna

Sab o Dom 11/12 maggio 1° uscita in grotta

Sab o Dom 18/19 maggio 2° uscita in grotta

Sab o Dom 25/26 maggio 3° uscita in grotta

