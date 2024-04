Anniversario Liberazione: a Lerici suona la campana dei partigiani, poi camminata sui sentieri della Resistenza

A Lerici la Festa della Liberazione è con Anpi e Arci La Serra. Il programma prevede, dalle 10 di giovedì 25 aprile il ritrovo in piazza Bacigalupi dove verrà suonata la campana dei partigiani quale simbolo di libertà e pace. Alle 11 il ritrovo si sposta a Catene per una camminata sui sentieri della Resistenza, è consigliato un abbigliamento idoneo al trekking. Infine alle 13 sarà il momento della tavola con un buffet allestito al Circolo Arci La Serra per il quale è gradita la prenotazione ai numeri 3478708335/0187977693.

