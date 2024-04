Autovelox e tutor “non omologati”, anche Genova trema: multe a rischio dopo la sentenza

Genova. Anche il Comune di Genova trema dopo la sentenza della Corte di cassazione che metterebbe di fatto fuorilegge centinaia di migliaia di autovelox e impianti per la rilevazione della velocità in tutta Italia. È quanto suggerisce la vicenda di un avvocato di Treviso che ha vinto la sua battaglia legale contro il Comune veneto. Il principio sancito nell’ultimo grado di giudizio, in sintesi, sarebbe questo: per poter operare regolarmente un dispositivo deve essere omologato, e non solo approvato dal ministero dei Trasporti. Di conseguenza, le multe prodotte con apparecchi privi di omologazione sarebbero tutte impugnabili e passibili di annullamento.

A Genova sono attive due tipologie di impianti. Uno è il cosiddetto tutor, il cui nome commerciale in realtà è Celeritas Evo 1506, installato su diversi assi di scorrimento per la rilevazione della velocità media: sopraelevata Aldo Moro, lungomare Canepa, strada Guido Rossa e in un tratto di corso Europa all’altezza di Quinto. Poi ci sono i dispositivi autovelox fissi, in grado di registrare la velocità istantanea. In città ne esistono due modelli: Celeritas Mvd 2020 sul cavalcavia Don Bosco sopra corso Europa ed Enves Evo Mvd 1605 negli altri due punti di corso Europa (via Timavo e via Tagliamento) e in via Polonio lungo il Polcevera.

