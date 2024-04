Battisti in latino per la Notte del Classico a Sarzana

La decima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, tenutasi presso l’Istituto Superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana, ha rappresentato un momento di grande valore culturale e di aggregazione per la comunità. L’evento, che si è svolto il 19 aprile, ha visto la partecipazione entusiasta di studenti, famiglie e organizzatori, confermando il successo di questa iniziativa a livello nazionale. La serata è stata arricchita da spettacoli, letture in greco e italiano, e momenti musicali, che hanno permesso di esplorare la ricchezza della tradizione classica in un contesto contemporaneo e coinvolgente.

La Notte del Liceo Classico, in scena di recente al ‘Parentucelli Arzelà’ di Sarzana, non ha di certo deluso le aspettative di organizzatori, alunni e famiglie che si sono raccolti nell’ampio spazio dell’auditorium.

