Borzonasca: morte di Roberta Repetto, le motivazioni della Corte d’Appello

Tita Repetto, la quarantenne di Chiavari morta a seguito dell’asportazione di un neo rilevatosi un melanoma. Non è stata plagiata. Queste le motivazioni della Corte d’appello che ha assolto Paolo Bendinelli, fondatore del Centro Anidra di Borzonasca. E’ stata la donna ad assumere gran parte delle decisioni sulla sua salute, compresa quella di farsi togliere un neo senza anestesia da Paolo Oneda e di curare le conseguenze che la porteranno alla morte con terapie alternative e meditazioni.

Per i giudici Roberta Repetto “Era una donna adulta, pienamente in grado di decidere se consultare o meno dei sanitari in caso di dubbi sulla sua condizione di salute. Svolgeva tranquillamente la propria attività lavorativa all’esterno del Centro Anidra e cooperava all’attività del Centro nel tempo residuo. Fatta eccezione per gli ultimi giorni di settembre 2020, Roberta Repetto è stata sempre in grado di muoversi autonomamente. Avrebbe potuto recarsi al pronto soccorso o presso altra struttura sanitaria; se avesse ritenuto di non potersi muovere, nulla avrebbe potuto impedirle di chiedere con una semplice telefonata l’invio di un’ambulanza che la portasse in ospedale. E’ ben possibile dunque che Roberta Repetto si sia liberamente orientata verso l’opzione per uno stile di vita marcatamente naturista, con accentuata ritrosia verso i trattamenti della medicina tradizionale”.

» leggi tutto su www.levantenews.it