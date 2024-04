Centro sportivo in via Navonella, Azione: “Scegliamo lo sviluppo, con criterio e serietà”

“Azione non è mai stato, né sarà mai, il partito del no a tutto. Crediamo fortemente nell’integrazione tra pubblico e privato, guardando con favore agli interventi privati che possano garantire opportunità al pubblico nella forma di miglioramenti e valorizzazione dell’esistente, servizi e opportunità per tutti.” Così in una nota il comitato provinciale di Azione sull’approvazione in consiglio comunale a Sarzana della variante sull’area di via Navonella. “Parliamo di un’area ormai da decenni abbandonata e degradata, di fatto inaccessibile, che con l’intervento del privato sarà oggetto di riqualificazione e aperta a tutti, con un parco aperto al pubblico e più impianti sportivi che sono necessari alla crescita e allo sviluppo della comunità sarzanese e dell’intera provincia spezzina. Non crediamo all’opposizione ideologica, quando ci sono opportunità utili al territorio crediamo che le opposizioni debbano avere il coraggio di riconoscerle e lavorare magari al loro miglioramento, ma senza rifugiarsi in questioni pregiudiziali utili soltanto a buttare la palla in tribuna o an un no ideologico rivolto alla maggioranza votata dai cittadini. L’atteggiamento del no a tutto è un atteggiamento marchiato Cinque Stelle che la politica non può rincorrere e che fa solo male alla cittadinanza. Non possiamo essere ideologicamente contrari alla realizzazione di un centro sportivo che, nel complesso, potrebbe riqualificare la zona e costituire un indotto positivo per il territorio da un punto economico, sociale e occupazionale, oltre a migliorare l’offerta sportiva e di tempo libero per il pubblico. Sappiamo anche che, rispetto alla proposta iniziale molti miglioramenti sono stati garantiti quali nuove asfaltature e nuove reti fognarie a un’area che fino ad oggi ne era priva, come di molti altri. Non possiamo essere ideologicamente contrari e tanto più senza una reale alternativa, se non quella proposta del PD di abbandonare tutto al degrado degli ultimi decenni. Tra abbandono e sviluppo, sceglieremo sempre lo sviluppo, con criterio e serietà”.

