Cercasi gestore per l’area ricreativa di Viale Galvani a Valdellora

Il Comune della Spezia cerca un gestore per il centro sociale ricreativo di Via Galvani a Valdellora. Si tratta di un’area complessiva di 1.515 metri quadri, di cui due terzi organizzati in parco giochi e area all’aperto e il resto in un edificio a due piani suddiviso in bar, area conferenza e sala giochi con aree di pertinenza. Il bando propone la gestione per 6 anni con canone annuale a partire da 5mila euro.

“La concessione viene accordata per lo svolgimento di attività ricreative e sportive rivolte al mondo giovanile, esigenze di quartiere ed al fine di favorire un punto di riferimento e di aggregazione ed inclusione sociale per tutti i cittadini”. Il gestore dovrà garantire orari minimi di apertura dalle 9 alle 18 nel periodo “freddo” (ottobre-marzo) e dalle 9 alle 22 nella stagione mite (aprile-settembre).

