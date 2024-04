Due agenti della Locale travolti da uno scooter all’uscita della Spallanzani

Un’agente della Polizia locale della Spezia e un ragazzo minorenne sono stati ricoverati in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio all’uscita della Galleria Spallanzani, lato Via Crispi. La dinamica è in fase di accertamento ma stando a quanto appreso il giovane, che viaggiava in sella a uno scooter, in uscita dalla galleria avrebbe travolto due agenti, motociclisti, impegnati in un posto di controllo nel corso del quale stavano contestando una sanzione. Lo scooterista è scivolato per una decina di metri assieme all’agente travolta. Fondamentale, per i soccorsi, il passaggio della Croce rossa della Spezia di rientro da un altro servizio che ha prestato le prime cure ai feriti. Nel giro di pochissimi minuti sul posto sono arrivate anche la Pubblica assistenza della Spezia, Delta 1 del 118 e di rinforzo altre pattuglie della Polizia locale per tutti i rilievi del caso. Le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte non desterebbero particolare preoccupazione, hanno entrambe raggiunto l’ospedale della Spezia in codice giallo. Ripercussioni sul traffico per tutta la durata degli interventi e per le operazioni di soccorso.

