Fine vita, Zagrebelsky a Genova: “Il suicidio assistito è già possibile, non serve una legge nazionale”

Genova. Non serve una legge nazionale per ricorrere al suicidio medicalmente assistito in Italia. E spetta alle Regioni, in quanto competenti sulla sanità, dare esecuzione a quanto è già previsto dall’ordinamento dello Stato. È quello che ha ripetuto Vladimiro Zagrebelsky, magistrato e giurista, ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, oggi a Genova per la prima audizione in commissione regionale sulla proposta di legge per il fine vita e un incontro organizzato da Linea Condivisa, promotrice dell’iniziativa insieme all’associazione Luca Coscioni. Legge che la Liguria potrebbe essere la prima Regione ad approvare entro l’estate, dato che diversi consiglieri di centrodestra si sono già dichiarati a favore, oltre a Pd e M5s.

“Non c’è una mancanza – chiarisce Zagrebelsky – La legge nazionale è l’articolo 580 del codice penale su cui è intervenuta la Corte costituzionale. Quando la Corte costituzionale giudica un articolo di legge, quell’articolo è in vigore così come integrato dalla Corte costituzionale, quindi non c’è una mancanza di legge. C’è una legge che ovviamente è discutibile, può essere integrata, modificata, ma la legge c’è. Dopodiché, per esempio, in materia di cure palliative potrebbe intervenire una legge nazionale, che sarebbe ulteriormente benvenuta rispetto a quella che c’è già”.

