Garlenda 2024, Tezel: “Delibera di giunta con contributo ad associazione di cui Navone è presidente”

Garlenda. “Ho dovuto leggere almeno due volte la delibera della giunta comunale di Garlenda n. 27 di qualche settimana fa avente ad oggetto una collaborazione e un contributo ad una associazione di cui Alessandro Navone è presidente. Non vogliamo entrare nel contenuto della delibera benché disponga un movimento di denaro di 1.000 euro a favore dell’associazione presieduta da Navone ma ci preme segnalare come ancora una volta il Comune di Garlenda non rispetta la legge piegandola ad interessi personali nello specifico del sindaco ombra Navone”. Lo fa sapere, in una nota, il candidato sindaco della lista “Garlenda per Tutti” Luiig Tezel.

“Ebbene – sottolinea – Navone si vanta di avere una esperienza amministrativa di ben 15 anni ma pare che abbia la memoria corta. Il vantarsi a fini elettorali di essere un fenomeno della politica amministrativa e poi scivolare su una banalità che si impara il primo giorno di amministrazione sarebbe quasi da comiche. Forse 15 anni sono troppi per lui per ricordare o si tratta di spavalderia? Ebbene Navone è stato presente alla discussione della delibera come risulta dal testo pubblicato all’albo pretorio ma oggi stranamente introvabile neanche nella sezione storica degli atti pubblicati. Ma ciò è ancor più grave quando Navone ha partecipato anche alla votazione astenendosi. ‘Astenersi’ è una forma di espressione di voto lo sanno anche i bambini”.

