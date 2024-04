Leivi: è Gabriele Pisani il candidato nel segno di Centanaro

Alle elezioni amministrative del prossimo giugno a Leivi colui sulle cui spalle grava il “peso” di raccogliere l’eredità di Vittorio Centanaro, sindaco per quindici anni consecutivi, è Gabriele Pisani. Un giovane architetto, con esperienza di cinque anni in consiglio regionale, appassionato di sociale e con competenze tecniche in materia di strade e urbanistica. È lui il nuovo volto dello storico gruppo “Leivi. Tradizione e Sviluppo”, che negli ultimi quindici anni ha amministrato il paesino sopra le colline di Chiavari.

“È una persona educata e preparata, che sa ascoltare, contiamo su di lui per dare le risposte che le gente si aspetta – dichiara lo stesso Vittorio Centanaro (che si candida a consigliere) -. Speriamo di farcela, seguendo le nostre linee guida che in questi quindici anni ci hanno premiato: ascolto di tutti i cittadini e decisioni prese in ordine alle problematiche riscontrate in tutte le diverse aree del comune, in ordine di priorità, con l’obiettivo di portare a termine i lavori rimasti in sospeso”.

